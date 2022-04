A guarnição procedeu à 128ª Delegacia de Rio das Ostras (128ªDP), com os três elementos presos e todo o material arrecadado, para as medidas cabíveis - Divulgação/PM

A guarnição procedeu à 128ª Delegacia de Rio das Ostras (128ªDP), com os três elementos presos e todo o material arrecadado, para as medidas cabíveisDivulgação/PM

Publicado 19/04/2022 15:58

Casimiro de Abreu - Dois elementos acusados de atirarem com arma de fogo contra a vida de um homem, por volta das 19h, do último sábado (16), em Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu, foram presos pela PM, na mesma noite do crime. Outro foragido do sistema prisional também foi capturado, em Unamar.



Os militares 25° e 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM) informaram que o crime aconteceu na RJ 106, próximo da Praça As Primaveras, no Centro da cidade.



De acordo com a PM, as guarnições foram acionadas para realizar um cerco na ponte que divide Barra de São João e Unamar, com vistas a um automóvel Doblo, na cor prata, com dois elementos, onde ambos haviam atentado contra a vida de um homem dentro de sua residência, próximo ao CIEP de Barra de São João, vindo a efetuar disparos de arma de fogo contra o mesmo.

Após o cerco realizado, o referido veículo foi abordado próximo da Praça As Primaveras, em Barra de São João. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, no veículo foi encontrado um homem com um speed (acessório para recarga rápida de revólver), 11 munições de calibre 38 intactas, um carregador de calibre 38, com 6 munições intactas do mesmo calibre, 3 celulares e uma carteira com documentos, que possivelmente pertenceriam ao outro suspeito. O elemento abordado informou o local de residência de seu comparsa em Unamar, cidade vizinha.

Em seguida, a Polícia afirma que a 4° e 6ª CIA do 32°BPM entrou contato com a 8° CIA do 25ºBPM de Unamar, informando o ocorrido e solicitando apoio, onde enviou o Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) no endereço informado pelo primeiro meliante detido. O comparsa foi encontrado em posse de um revólver calibre 38, com 4 munições intactas, junto de outro elemento, que estava evadido do sistema prisional.

Diante dos fatos, a guarnição procedeu à 128ª Delegacia de Rio das Ostras (128ªDP), com os três elementos presos e todo o material arrecadado, para as medidas cabíveis.



O indivíduo que foi baleado não corre risco de vida e não possui nenhuma pendência perante a justiça.