A Secretaria de Esporte e Lazer de Casimiro de Abreu segue ampliando a grade de atividades esportivas no município - Divulgação

A Secretaria de Esporte e Lazer de Casimiro de Abreu segue ampliando a grade de atividades esportivas no municípioDivulgação

Publicado 18/04/2022 14:38

Casimiro de Abreu - A Secretaria de Esporte e Lazer de Casimiro de Abreu segue ampliando a grade de atividades esportivas no município. Desta vez estão abertas as inscrições para as modalidades de futebol feminino, ginástica localizada e funcional.

O futebol feminino acontece toda segunda, quarta e sexta, a partir das 15h, no campo de grama sintética do bairro Santa Terezinha. Já a aula de ginástica localizada acontece toda segunda e quarta-feira, das 7h30 às 8h30, na quadra Aluízio Molinha, na Escola Padre Paco, no bairro Jardim Aparecida. Na terça e quinta-feira a aula será ministrada, das 7h30 às 8h30, na quadra da escola Pastor Luiz Laurentino, no bairro Industrial.

Já o funcional acontece às segundas e quartas-feiras, das 19h30 às 20h30, na quadra Aluízio Molinha, na Escola Padre Paco, no bairro Jardim Aparecida. Às terças e quintas, a aula acontece na quadra da escola Pastor Luiz Laurentino, no bairro Industrial, das 19h30 às 20h30.

As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na sede da Secretaria de Esporte e Lazer, que fica situada na Rua Padre Anchieta, nº 369, Centro. Os interessados devem levar os seguintes documentos: atestado médico, 2 fotos 3×4, xerox da identidade, CPF, comprovante de residência, declaração escolar e RG (responsável).