Morreram no acidente de Rio das Ostras o motorista de um dos carros de passeio e uma criança de 5 anos, que era passageira da van - Divulgação/Reprodução redes sociais

Publicado 25/04/2022 23:19

Casimiro de Abreu - Um acidente envolvendo três veículos na BR-101, altura de Casimiro de Abreu, deixou duas pessoas mortas, entre elas uma criança de 5 anos e outras 13 feridas, na tarde deste domingo (24).

A colisão frontal ocorreu no km 183,6 da rodovia, sentido Macaé. Segundo a Arteris Fluminense, concessionária que administra a rodovia, um automóvel Fiat Siena prata com placa de São João de Meriti/RJ, bateu de frente com uma van Citroën branca com placa de Rio das Ostras. Um Kia Picanto branco, com placa de Macaé, vinha atrás e colidiu na van.

No Siena, dois passageiros, em estado grave e um em estado moderado, foram socorridos para o Hospital Público Municipal (HPM), em Macaé. Antônio Francisco Guilherme, de 72 anos, que conduzia o veículo, foi a óbito no local. Ele era natural da cidade de Campos dos Goytacazes.

A criança estava na van e também foi socorrida junto com o condutor e um passageiro, todos em estado grave, Hospital Municipal de Rio das Ostras. Anthonella Souza Maurício, não resistiu aos ferimentos e morreu pouco após dar entrada na unidade de saúde. A menina morava em Rio das Ostras, segundo a Polícia Civil. Outros seis passageiros da van foram socorridos com ferimentos leves para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio das Ostras, pelo SAMU, antes da chegada do socorro da Arteris e dos Bombeiros.

No Kia Picanto estava um casal de Macaé, que foi socorrido em estado leve de gravidade, também para o HPM.

O estado de saúde das vítimas não foi informado. O acidente ocorreu por volta das 15h30 e interditou o dois sentidos da rodovia, que segue apenas com o acostamento sentido Rio de Janeiro liberado, para Operação Pare e Siga.

Conforme a Arteris Fluminense, a fila de congestionamento chegou a 8 km sentido Espírito Santo e 11 km, sentido Rio.