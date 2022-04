O evento foi organizado pela Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecierj) - Divulgação/jonathan Vidal

Publicado 25/04/2022 23:06 | Atualizado 25/04/2022 23:09

Casimiro de Abreu - No último final de semana, Casimiro de Abreu foi sede da etapa do Campeonato Estadual de XCO e XCM. O evento contou com mais de 500 participantes em diversas categorias e foi organizado pela Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecierj), com apoio da Prefeitura de Casimiro de Abreu, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.



A etapa realizada no Sítio Agrícola contou com a presença de atletas de vários lugares do Estado do Rio. Entre os campeões estão: no XCO elite masculina - Jorge Vital de Oliveira, e elite feminina - Bruna da Silva Lima. No XCO, elite masculina Gutemberg Lima de Souza, elite feminina - Ingrid Cardoso de Oliveira.



"O evento foi maravilhoso. A pista construída para o evento recebeu elogios de praticamente todos os atletas. A rede hoteleira da cidade ficou lotada por conta do evento. No dia 31 de julho vamos realizar a Taça Brasil de Ciclismo. Trata-se de uma etapa a nível nacional", contou Adair Tuche, presidente da Fecierj.



De acordo com Cosme Batista, secretário de Esporte e Lazer, “a competição foi um grande sucesso, muitos atletas de bom nível do estado, e graças a Deus, deu tudo certo desde a competição até a premiação que contou troféus e dinheiro para os vencedores. Todos que fizeram parte deste evento estão de parabéns”, apontou o secretário.