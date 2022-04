A Assessoria de Desenvolvimento Econômico fica na rua Padre Anchieta, nº 205, em frente à Prefeitura, em Casimiro de Abreu - Divulgação

Publicado 22/04/2022 14:09 | Atualizado 22/04/2022 14:13

Casimiro de Abreu - O município de Casimiro de Abreu recebe nesta segunda-feira (25) a AGERIO. A instituição fará atendimentos direcionados aos microempreendedores individuais, taxistas e empreendedores informais que estão precisando de dinheiro para investir no seu negócio.