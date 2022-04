Evento aconteceu no auditório da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ), na última semana, na capital - Divulgação

Evento aconteceu no auditório da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ), na última semana, na capitalDivulgação

Publicado 15/04/2022 08:00

Casimiro de Abreu - O município de Casimiro de Abreu participou da solenidade da XI Edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor com os projetos inseridos no tema ``Desburocratização''. Prefeituras de todo Estado do Rio de Janeiro participaram e Casimiro de Abreu ficou entre os 30 finalistas. Representando o prefeito Ramon Gidalte estavam o secretário de Planejamento e Processamento de Dados, Mauro Goulart, e o assessor de Desenvolvimento Econômico, Wallace Lopes. O evento aconteceu no auditório da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ), na última semana, na capital.

Entre os projetos apresentados pela Secretaria de Planejamento, dentro do tema desburocratização, está a renovação do Plano Diretor como forma de regularização de imóveis para estimular pequenos e micro empresários.

“Nosso projeto, que é um Plano de Desenvolvimento Urbanístico, trará muitos benefícios a médio e longo prazo. Nossa cidade precisava de uma iniciativa dessa há muito tempo e hoje, com muita coragem, estamos pondo isso em prática. Foi isso que garantiu a nossa cidade o destaque e o alcance da fase final do concurso”, disse Wallace Lopes.