Vacinação contra a Influenza começa nesta terça (5) em Casimiro de Abreu - Divulgação

Publicado 03/04/2022 08:00

Casimiro de Abreu - A Secretaria Municipal de Saúde inicia nesta terça-feira (5/4) a vacinação contra a Influenza em Casimiro de Abreu. A vacinação será feita em duas etapas. A primeira entre os dias 5 de abril e 2 de maio contemplará idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores de saúde. Já a segunda etapa terá inicio em 3 de maio, com previsão de término em 3 de junho, e inclui crianças entre seis meses e menores de cinco anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, professores, pessoas com comorbidades e deficiências permanentes, caminhoneiros, trabalhadores de transportes coletivo rodoviário urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema carcerário, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

Em 2021, uma forte epidemia da doença gerada pela circulação do vírus H3N2 atingiu a maioria das cidades do Estado do Rio e Casimiro foi uma delas."O nosso apelo é que este publico prioritário procure os postos de saúde e se vacine tão logo a campanha comece", afirmou Magna Rosa Miranda, coordenadora municipal de Imunização.

Sarampo - No mesmo período (5/4 a 3/6), o Município inicia a vacinação contra o sarampo em trabalhadores de saúde. Nessa primeira fase, a vacinação é voltada apenas para aquelas pessoas que nunca receberam a dose ou que estão com esquemas incompletos . Já na segunda fase, 3 / 5 a 3/6 será a vez das crianças de seis meses a menores de 5 anos. A vacina poderá ser aplicada juntamente com a vacina de influenza.