Eventos equestres fomentam o turismo e geram emprego e renda que dinamizaram a economia local de Casimiro - Divulgação

Publicado 28/03/2022 18:29

Casimiro de Abreu - A Alerj aprovou na última semana o Projeto de Lei 4624/2021, do deputado Jair Bittencourt (PP), que declara o município de Casimiro de Abreu como a ¨Capital Estadual do Cavalo¨.

Durante a pandemia, o município foi o que mais realizou eventos equestres no Estado do Rio, inclusive, de abrangência nacional, reunindo criadores de diversas regiões do país, fomentando o turismo e gerando emprego e renda que dinamizaram a economia local.

Entre os eventos realizados na cidade, cinco foram da raça quarto de milha, três da raça mangalarga e dois da raça campolina. A estimativa é que o município tenha recebido 4 mil equinos, mais 1500 expositores e 5 mil profissionais envolvidos com esses animais direta e indiretamente.

Para o prefeito Ramon Gidalde, o título é a certeza de que o governo está no caminho certo para desenvolver o turismo rural, segmento com grande potencial no município. “Recebemos esse título com muito entusiasmo e a vontade de fazer ainda mais para alavancar o turismo rural e movimentar a economia da cidade”, falou Ramon.

O secretário municipal de Agricultura e Pesca, Douglas Veloso, ressaltou a importância desses eventos para a economia da cidade, em especial neste momento de retomada econômica. “Esse título estimula ainda mais a organização desses eventos na cidade, movimentando todo o comércio local, como padarias, restaurantes, farmácias, entre outros, em especial o setor hoteleiro, que no período desses eventos estão com todos os quartos ocupados”, ressaltou Douglas, completando que neste ano já temos eventos do setor equinos confirmados em Casimiro de Abreu.