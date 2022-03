Entre os eventos equestres realizados na cidade, cinco foram da raça quarto de milha, três da raça mangalarga marchador e dois da raça campolina, sendo que, entre eles, alguns tiveram alcance nacional, como os da raça campolina - Divulgação/Clube do Cavalo de Casimiro de Abreu

Casimiro de Abreu - A Alerj aprovou, na última quinta-feira (17/03), o PL 4624/2021, de autoria do deputado Jair Bittencourt (PP), que declara o município de Casimiro de Abreu como a ¨Capital Estadual do Cavalo¨. Durante a pandemia, o município foi o que mais realizou eventos equestres no Estado do Rio de Janeiro, inclusive, de abrangência nacional, reunindo criadores de diversas regiões do país, fomentando o turismo e gerando emprego e renda que dinamizaram a economia local.

¨Casimiro de Abreu foi o segundo município do país que mais realizou eventos equestres na pandemia. Esse título vai estimular ainda mais a organização desses eventos na cidade, movimentando o setor hoteleiro, restaurantes e todos os negócios que se beneficiam com a chegada de turistas, o que é essencial nesse momento de retomada econômica¨, ressaltou o vice-presidente da Alerj, Jair Bittencourt.

Entre os eventos equestres realizados na cidade, cinco foram da raça quarto de milha, três da raça mangalarga marchador e dois da raça campolina, sendo que, entre eles, alguns tiveram alcance nacional, como os da raça campolina. A estimativa é que o município tenha recebido 4 mil equinos, mais de 1500 expositores e 5 mil profissionais afins envolvidos com esses animais direta e indiretamente.

A proposta, agora, segue para avaliação do governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias para analisar, vetar ou sancionar a nova lei.