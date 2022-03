As matrículas para a Academia Popular de Barra de São João podem ser feitas em qualquer época do ano, desde que haja vaga disponível - Divulgação

As matrículas para a Academia Popular de Barra de São João podem ser feitas em qualquer época do ano, desde que haja vaga disponívelDivulgação

Publicado 15/03/2022 09:00

Casimiro de Abreu - Aumentar a autoestima e melhorar a qualidade de vida da população. Essa é a finalidade da Academia Popular, que hoje está funcionando a todo o vapor nas dependências do Ginásio Poliesportivo Albertino Francisco, em Barra de São João. No local são oferecidos, além de aparelhos de musculação, para a população a partir dos 16 anos, aulas de ritmos, jump, alongamento e ginástica localizada, gratuitamente.

As matrículas podem ser feitas em qualquer época do ano, desde que haja vaga disponível. Os interessados devem fazer a inscrição no Centro Administrativo Célio Sarzedas, na sala da Secretaria de Esporte e Lazer, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, munidos dos seguintes documentos: atestado médico, identidade, CPF, comprovante de residência e duas fotos 3×4. Em caso de menor de idade é obrigado à apresentação da declaração escolar.

A Academia Popular funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 14 às 19h. De segunda a quinta-feira acontecem no local aulas de alongamento (das 7h às 8h) e de ginástica localizada (8h às 9h).

Já a aula de jump acontece toda segunda, quarta e sexta-feira. A aula de ritmos é às terças e quintas-feiras. Ambas as atividades iniciam às 17h.

Em todas as atividades esportivas, os alunos são atendidos por profissionais de Educação Física.

"O Ginásio Poliesportivo de Barra de São João hoje é um grande espaço esportivo e de lazer. Nossa ideia é oferecer o máximo de modalidades esportivas aqui", disse Cosme Batista, secretário de Esporte e Lazer.