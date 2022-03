Operação Cuprum: Polícia Civil prende o último membro da associação criminosa especializada em furtar cabos de cobre nas cidades de Casimiro de Abreu, Rio da Ostras e Macaé - Divulgação

Publicado 14/03/2022 19:02 | Atualizado 14/03/2022 19:04

Casimiro de Abreu - Um homem apontado como o último integrante de uma organização criminosa que agia roubando cabos de cobre em Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e Macaé foi preso na última sexta-feira (11), pela Polícia Civil de Casimiro de Abreu (121ª DP).

Com o apoio do trabalho de inteligência e monitoramento da Polícia, o criminoso foi encontrado no bairro Palmital. Assista ao vídeo:



Polícia Civil prende o último membro da associação criminosa especializada em furtar cabos de cobre nas cidades de Casimiro de Abreu, Rio da Ostras e Macaé, estrutura criminosa desarticulada na operação Cuprum. #ODia pic.twitter.com/WTVgL81qir — Jornal O Dia (@jornalodia) March 14, 2022

A Operação Cuprum investigou que, após a prefeitura rio ostrense informar que os serviços do Pronto Socorro Municipal e do Resgate ficaram interrompidos devido a furtos de cabos, existia de uma estrutura criminosa que agia de maneira profissional na subtração do material, formada por servidores terceirizados de concessionária de serviço público.



A Justiça decretou mandados de prisão preventiva de dez membros da quadrilha e cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão.



Com a prisão do último integrante, a Operação Cuprum prendeu os 10 suspeitos e recuperou uma tonelada e meia de fios e cabos de cobre, além de peças de adaptador de mangueira de incêndio, baterias, materiais diversos e uma arma de fogo.