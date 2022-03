A iniciativa busca também fortalecer a autoestima, permitindo-lhes visualizar uma autoimagem positiva, desenvolver habilidades básicas de leitura e de raciocínio matemático - Divulgação

A iniciativa busca também fortalecer a autoestima, permitindo-lhes visualizar uma autoimagem positiva, desenvolver habilidades básicas de leitura e de raciocínio matemáticoDivulgação

Publicado 14/03/2022 16:19 | Atualizado 14/03/2022 16:20

Casimiro de Abreu - A Secretaria de Educação de Casimiro de Abreu implantará, a partir de abril, o Programa Acelera Casimiro – Correção de Fluxo, que tem como finalidade acelerar o processo de aprendizagem dos alunos que estão estudando fora da sua faixa etária. A concretização do programa só foi possível graças aos resultados apresentados pelo “Aprova Brasil”, projeto adotado pela rede municipal de ensino no segundo semestre do ano passado.



A secretária de Educação, Gracenir Oliveira, destacou a importância do Aprova Brasil na elaboração do Programa de Correção de Fluxo. “Através da metodologia que implantamos por meio do Aprova Brasil conseguimos mapear toda rede e identificar alguns gargalos na nossa educação. Com base nos dados consolidados do Aprova Brasil, detectamos o número de alunos com distorção de idade e série e elaboramos esse Programa de Correção de Fluxo”, explicou Gracenir.



Atualmente, o município possui, somente do 1º ao 6º ano, cerca de 500 alunos com distorção de idade e série. “A intenção desse programa é regular o fluxo escolar desses estudantes para que possam retomar e prosseguir com seus estudos de acordo com sua faixa etária, evitando assim a evasão escolar, além de ajudar a superar traumas decorrentes de sucessivos fracassos vivenciados pelos estudantes”, disse a secretária.



O programa será implantado a partir de abril. Para isso, a equipe que trabalhará diretamente com esses alunos já está passando por um processo de capacitação e toda a estrutura já está sendo montada para receber os estudantes. “Serão dois polos, um em Casimiro de Abreu e outro em Barra de São João. Os profissionais que farão parte desse programa estão sendo capacitados desde fevereiro. Além disso, as formações continuarão acontecendo durante todo o ano para que o melhor seja oferecido aos nossos alunos”, revelou Gracenir.



A iniciativa busca também fortalecer a autoestima, permitindo-lhes visualizar uma autoimagem positiva, desenvolver habilidades básicas de leitura e de raciocínio matemático que lhes garantam a continuidade de estudos e possibilitar o domínio de conteúdos essenciais à progressão em sua escolarização. “Ao final do ano letivo, o aluno será reclassificado para o ano de escolaridade correspondente às habilidades e competências desenvolvidas. É importante ressaltar que a avaliação será contínua e qualitativa, através de diagnóstico mensal e relatório bimestral”, esclareceu.