O local recebeu uma nova rede de drenagem com abertura de valas e colocação de manilhas - Divulgação

Publicado 08/03/2022 17:36

Casimiro de Abreu - A Prefeitura de Casimiro de Abreu, por meio da Secretaria de Obras, Habitação e Serviços Públicos, finalizou a obra de drenagem, próximo ao Morro da Torre, para evitar assoreamentos e alagamentos em pontos estratégicos no distrito de Professor Souza. O local recebeu uma nova rede de drenagem com abertura de valas e colocação de manilhas.

“Nas últimas fortes chuvas registradas no distrito, os moradores sofreram com diversas ruas alagadas. Desde então, a Prefeitura iniciou a obra de abertura de valas com um novo manilhamento. Todo o trabalho já foi concluído. Essas obras visam acabar com esses alagamentos, principalmente próximo as Casinhas Populares", disse o subsecretário de Obras, Sulivan Medina.