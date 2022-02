O prefeito de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte, participou na manhã desta segunda-feira (21) da cerimônia de encerramento do Sesc Verão 2022, no auditório da Fecomércio RJ - Divulgação

O prefeito de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte, participou na manhã desta segunda-feira (21) da cerimônia de encerramento do Sesc Verão 2022, no auditório da Fecomércio RJDivulgação

Publicado 21/02/2022 15:13 | Atualizado 21/02/2022 15:15

Reconectando sentidos, história e experiências. Foi com este pensamento que o prefeito Ramon Gidalte participou na manhã desta segunda-feira (21) da cerimônia de encerramento do Sesc Verão 2022, no auditório da Fecomércio RJ, na zona sul do Rio de Janeiro.

O secretário de Esporte e Lazer, Cosme Batista, e a secretária de Turismo e Eventos, Adriana Grillo, também participaram do evento, além dos gerentes das unidades Sesc RJ e de todo o staff do festival. Todos foram recepcionados pelo presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior, e pela diretora regional do Sesc RJ, Regina Pinho.

“Essa parceria da Prefeitura com o Sesc será ainda mais fortalecida. Já estamos conversando para realizar um grande evento no verão 2023. Foi um evento de sucesso e que atraiu centenas de pessoas nos finais de semana na orla do Praião levando entretenimento, diversão, lazer, além de movimentar a economia da cidade”, disse Ramon Gidalte, que recebeu um troféu pela participação do município no Sesc Verão 2022.

Depois de uma versão online em 2021, o Sesc Verão retornou este ano ao modelo presencial. Durante três finais de semana do mês de janeiro o distrito de Barra de São João recebeu os serviços do Sesc RJ com o objetivo de proporcionar ainda mais lazer, bem-estar e qualidade de vida à população.

“A cada ano, buscamos levar o Sesc Verão a mais pontos de nosso estado, sempre refletindo a importância do poder da cultura, do lazer e do esporte na vida das pessoas. E o verão, que personifica tão bem o Rio de Janeiro, é a estação ideal para esse projeto tão edificante, que nos dá tanto orgulho. E que tenhamos tantas outras edições exitosas como foi a de 2022”, celebrou Antonio Florencio de Queiroz Junior.