Publicado 11/02/2022 10:16 | Atualizado 11/02/2022 10:17

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu abre o calendário de vacinação contra a Covid-19, nesta quinta-feira, dia 10, aplicando a primeira dose na faixa etária de 5 anos sem comorbidades. A criançada de 6 a 11 anos que não tomou a picadinha nas semanas anteriores também pode se vacinar normalmente , sem problemas.

Para receber a primeira dose, é preciso acompanhamento dos pais ou responsáveis. Os ESFs estarão abertos de 8h as 16h, com exceção do ESF Mataruna. Os moradores dessa localidade devem procurar os ESFs Nestor Ponciano (ao lado da delegacia) e CREM Manoel Marques Monteiro, no Centro (atrás da prefeitura).