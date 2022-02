Ramon Gidalte ressaltou que desde o ano passado vem fazendo visitas constantes à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras na busca por obras para o município - Divulgação/Thiago Bouckhornyvv

Casimiro de Abreu - A parceria da Prefeitura de Casimiro de Abreu com o Governo do Estado vem dando resultado. O prefeito Ramon Gidalte recebeu a notícia do secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, da realização de obras de rede de esgoto, drenagem e pavimentação em bloquetes em 12 ruas do bairro São Sebastião, em Casimiro de Abreu .

O edital de licitação com valor global R$ 4.184.603,65 já foi publicado no Diário Oficial do Estado, e a concorrência vai acontecer no dia 15 de março, às 11h. A previsão é de que as intervenções sejam iniciadas ainda no primeiro semestre deste ano.

Ramon Gidalte ressaltou que desde o ano passado vem fazendo visitas constantes à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras na busca por obras para o município. Toda elaboração técnica do projeto foi feita pelos servidores da Secretaria de Obras, Habitação e Serviços Públicos de Casimiro de Abreu.

“Trata-se de uma reivindicação antiga dos moradores deste bairro, um compromisso que nós assumimos. Espero em breve poder entregar esta obra finalizada para a população que tanto nos cobra por esta melhoria. Desde já quero agradecer ao secretário de Estado Max Lemos e ao governador Cláudio Castro pela parceria com a Prefeitura de Casimiro de Abreu. São parcerias como estas que trazem dignidade e melhorias para a nossa população. Essa obra representa apenas uma parte do que está previsto para o município”, disse o prefeito.

De acordo com Max Lemos, o governo do Rio de Janeiro está com mais de R$ 1 bilhão em obras licitadas, muitas delas devendo ser inauguradas ainda este ano. “Nosso estado está recuperado econômica e orçamentariamente. O Rio é um outro Rio de Janeiro e a população só tem a ganhar. Nossa expectativa é licitar o máximo de obras possíveis para mudar a vida das cidades”, disse o secretário.