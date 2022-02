Representantes da Enel estiveram reunidos no gabinete do prefeito de Casimiro para atualizar as informações sobre o andamento da obra da Subestação de Energia Elétrica - Divulgação

Representantes da Enel estiveram reunidos no gabinete do prefeito de Casimiro para atualizar as informações sobre o andamento da obra da Subestação de Energia ElétricaDivulgação

Publicado 03/02/2022 15:54 | Atualizado 03/02/2022 15:59

Casimiro de Abreu - "A obra está seguindo todo seu cronograma, sem atrasos, e a previsão é que dezembro a Subestação de Energia Elétrica já esteja em funcionamento". Essas foram as palavras de Leandro de Freitas, executivo de Clientes de Governos Municipais da Enel, em reunião com o prefeito Ramon Gidalte.

Representantes da Enel estiveram reunidos no gabinete do prefeito para atualizar as informações sobre o andamento da obra da Subestação de Energia Elétrica. Nesta etapa de trabalho, estão sendo construídas a casa de comando, as estruturas de concreto e as bases para equipamentos.

No local será instalado um transformador com capacidade de 16 MVA, a montagem do barramento e todo o cabeamento necessário para a operação da unidade. A construção da linha de transmissão que alimentará a subestação está prevista para ser iniciada ainda neste primeiro semestre.

Localizada próximo ao Parque de Exposições Henrique Baptista Sarzedas, a nova subestação vai abastecer cerca de 18 mil clientes, atenderá à crescente demanda por energia na região, contribuindo para aumentar a confiabilidade do sistema e melhorar o fornecimento em Casimiro de Abreu e de localidades vizinhas, como Barra do Sana.

De acordo com a Enel estão sendo investidos no local na ordem de R$ 36 milhões.

Outra informação importante que o prefeito recebeu dos representantes da Enel foi que os postes que ficam no meio da rua paralela à rodovia Amaral Peixoto no distrito de Barra de São João serão removidos neste primeiro semestre do ano.