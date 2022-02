Publicado 01/02/2022 20:48

Casimiro de Abreu - O prefeito Ramon Gidalte empossou na manhã desta quinta-feira (27), os novos gestores gerais e adjuntos das unidades de ensino municipais para o triênio 2022/2024. A cerimônia ocorreu no auditório da Secretaria de Educação.

A secretária de Educação, Gracenir de Oliveira, ressaltou a alegria em participar deste processo. “É uma grande honra participar deste momento ímpar para a educação pública do município. Sabemos a importância de cada diretor neste processo educacional, ainda mais neste período de pandemia. Vamos dar início ao ano letivo com o retorno 100% presencial dos alunos em sala de aula no próximo dia 08 de fevereiro”, disse Gracenir.

Ramon Gidalte aproveitou a oportunidade para fazer um balanço do governo e anunciou algumas novidades para os diretores presentes na solenidade.

“Já aproveito para anunciar que vamos reformar todas as unidades escolares ainda este ano e dar início a uma nova unidade em Vila Verde. Vamos contratar também uma empresa de manutenção para as unidades escolares. Da minha parte como prefeito não vou medir esforços para fazer uma rede educacional de referência em nossa região. Sabemos dos desafios que temos pela frente, mas vou precisar contar com o empenho e a dedicação de cada professor”, comentou o prefeito.