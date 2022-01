Objetivo é proporcionar atividades que envolvam as pessoas no mundo dos livros e que aos poucos nossos leitores tenham a consciência de que a Biblioteca é um local seguro - Divulgação

Publicado 25/01/2022 17:51 | Atualizado 25/01/2022 17:51

Casimiro de Abreu - Na última sexta, dia 21, a Biblioteca Carlos Drummond de Andrade realizou o primeiro piquenique Cultural. O evento faz parte da programação de férias do espaço. O piquenique teve contação de histórias com Shirlene, lanche e diversas atividades culturais.

Depois de muito tempo com as atividades suspensas, o Piquenique Cultural é uma forma de a Biblioteca retomar as atividades com mais segurança “Tivemos uma baixa muito grande de frequentadores, queremos proporcionar atividades que envolvam as pessoas no mundo dos livros e que aos poucos nossos leitores tenham a consciência de que a Biblioteca é um local seguro.” disse a bibliotecária Maraney Freire.