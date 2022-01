A responsável técnica do Espaço Mente Saudável, Diani Martins Dias, ressaltou a importância do acolhimento que toda a equipe oferece aos pacientes - Divulgação

Publicado 26/01/2022 08:00

Casimiro de Abreu - O Janeiro Branco tem como objetivo chamar a atenção da humanidade para as questões e necessidades relacionadas à Saúde Mental e Emocional das pessoas. E para marcar o mês, a equipe do Espaço Mente Saudável, em Barra de São João, comemorou a data com uma manhã de atividades nesta terça-feira.



O Psicólogo Jorge Carmo iniciou com um bate-papo bem legal com os pacientes sobre sonhos, mudanças e as oportunidades de crescimento.



“Janeiro nos remete a possibilidade de coisas novas. E com isso também vem a ansiedade e os medos. Precisamos mudar as perspectivas sobre essa nova página em branco que se vira para possibilidades de coisas boas”, ressaltou Jorge.



A Terapeuta ocupacional Anna Margareth de Freitas leu, como motivação e exemplo, o texto sobre o Janeiro Branco, escrito por um médico psiquiatra, diagnosticado com Transtorno depressivo maior aos 22 anos, que buscou o seu autoconhecimento para poder ajudar os outros. “A terapia ocupacional busca o autoconhecimento, para a pessoa centrar mais nela. Muitas vezes trabalhamos com pessoas que têm dificuldade para verbalizar. Por meio de diversas atividades, conseguimos fazer com que ele externe suas emoções. Aos poucos, vamos trabalhando a ansiedade e fazendo com que o paciente organize a sua “casa””, falou.



Ao final, cada participante escolheu sua cor para a pintura de cartolinas que formarão um grande painel no Espaço, representando as emoções e sentimentos de cada pessoa. “Com a arte terapia, o paciente consegue transmitir sua emoção e vamos entendendo como trabalhar com cada um deles naquele momento. A escolha da cor, por exemplo, diz muito sobre o que a pessoa está sentindo”, explicou a psicóloga Jonamara Magalhães.

A responsável técnica do Espaço Mente Saudável, Diani Martins Dias, ressaltou a importância do acolhimento que toda a equipe oferece aos pacientes.



As atividades em comemoração ao Janeiro Branco vem sendo realizadas ao longo do mês pelo Centro de Atenção Psicossocial – CAPs de Casimiro de Abreu, sob coordenação do psicólogo Thiago Pimentel.