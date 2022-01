O prefeito de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte; o secretário de Meio Ambiente, Alex Maurino, e o secretário executivo da Associação Mico-Leão-Dourado, Luís Paulo Ferraz, se reuniram para buscarem estratégias a serem implementação em parceria e que impulsionem a sustentabilidade por meio da educação ambiental formal e não-formal - Divulgação

Publicado 26/01/2022 09:00

Casimiro de Abreu - O prefeito de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte; o secretário de Meio Ambiente, Alex Maurino, e o secretário executivo da Associação Mico-Leão-Dourado, Luís Paulo Ferraz, se reuniram para buscarem estratégias a serem implementação em parceria e que impulsionem a sustentabilidade por meio da educação ambiental formal e não-formal, a adequação ambiental das propriedades rurais, a conexão de fragmentos florestais, o ecoturismo e o incentivo às pesquisas.

Antes da reunião, Luís Paulo apresentou a nova sede da Associação e também a área do plantio no viaduto vegetado, primeiro no Brasil em uma rodovia federal. No local, ressaltou como a área ambiental é capaz de fomentar a economia, gerando empregos em diversos setores.



O secretário de Meio Ambiente falou sobre a importância das políticas públicas serem executadas no município e Ramon falou sobre o compromisso de investir o ICMS Ecológico no meio ambiente, visando alcançar resultados de significativa importância, como: a facilidade de implementação técnica; o aumento da superfície de áreas protegidas; a evolução na qualidade das unidades de conservação; fomento da educação; empregos, melhoria na qualidade de vida dos munícipes, entre outros.



“Está comprovado que, quando um grupo se mobiliza para realizar alguma ação, os resultados são mais amplos, significativos e têm maior repercussão do que se a ação fosse feita isoladamente, sem a união de esforços. Nesse sentido, as parcerias conferem força ao que é executado”, ressaltou Ramon.