Publicado 25/01/2022 17:27

Casimiro de Abreu - Os amantes do futebol brasileiro puderam assistir a apresentação esportiva do Legends Brazil Soccer, dentro da programação do Sesc Verão 2022, na último domingo, às 10h, na arena montada no Praião de Barra de São João. Entre as atrações, destaque para a presença dos ex-jogadores Paulo Nunes, Donizete e Mauro Galvão. Além deles, os ex-jogadores da Seleção Brasileira de Beach Soccer, Neném, Benjamim e Robertinho também formaram o time de presenças ilustres no jogo das estrelas.

Todas as atividades do Sesc Verão são gratuitas. Dentro da programação acontecem atividades como futevôlei, futebol, vôlei de areia, beach tennis, oficinas recreativas e esportivas, intervenções culturais e shows musicais.

O Sesc Verão de Barra de São João 2022 é uma realização do Sesc RJ, com co-realização da Prefeitura de Casimiro de Abreu e Sindicomércio - Rio das Ostras.