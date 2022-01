A 1ª dose é voltada para adolescentes de 12 a 17 anos e maiores de 18 anos - Divulgação

Publicado 25/01/2022 16:09 | Atualizado 25/01/2022 16:21

Casimiro de Abreu - A Prefeitura de Casimiro de Abreu segue com a vacinação na luta contra o coranavírus. As UBS de Casimiro de Abreu abrem de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Para ser imunizado, é necessário apresentar o documento de identidade, CPF e caderneta de vacinação o em uma das UBS do município. Estão sendo aplicadas a 1ª dose, a 2ª dose e a dose de reforço.



A 1ª dose é voltada para adolescentes de 12 a 17 anos e maiores de 18 anos. A 2ª dose é direcionada para quem completou o intervalo de 21 dias desde a primeira dose tomada.



A dose de reforço é aplicada em maiores de 18 anos, que tenham completado o intervalo de 4 meses da dose anterior.



A vacinação estão disponíveis em todas as UBS do município, com exceção do ESF Mataruna.