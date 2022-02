Em média, cerca de 600 pessoas por semana precisam de condução para tratamento de saúde fora de Casimiro de Abreu - Divulgação

Em média, cerca de 600 pessoas por semana precisam de condução para tratamento de saúde fora de Casimiro de AbreuDivulgação

Publicado 03/02/2022 15:40 | Atualizado 03/02/2022 15:44

Casimiro de Abreu - “É nossa obrigação dar comodidade, conforto e segurança às pessoas que precisam de transporte para tratamento de saúde”. Com essas palavras, o prefeito Ramon Gidalte exprimiu sua satisfação com a aquisição de três novas ambulâncias e entregues na tarde desta terça-feira, dia 1, no pátio da Secretaria Municipal de Saúde, no Centro de Casimiro de Abreu.

Os veículos, modelo Renault Master, serão de uso exclusivo para transporte de centenas de pacientes todos os dias. Em média, cerca de 600 pessoas por semana precisam de condução para tratamento de saúde fora de Casimiro de Abreu. Entre eles pacientes renais, para tratamento de câncer, entre dezenas de outras especialidades médicas.

“Atualmente temos apenas três ambulâncias para uso exclusivo de pacientes fora do Município. Dessas três, uma irá reforçar o ESF Rosa Branca, na Serra, e o outro, o ESF Palmital, após prévia manutenção e recuperação do sistema de ar condicionado. A previsão é que em março, esses dois veículos já estejam a serviço dessas localidades Dessa forma, serão quatro as ambulâncias para o serviço de deslocamento de pacientes para serviços de saúde fora de Casimiro”, explicou Toniel Monteiro, coordenador de transportes da Secretaria de Saúde.

O secretário de Saúde, Ronaldo Steele, também participou da entrega das novas ambulâncias.