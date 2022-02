O novo espaço da Guarda Municipal, previsto para ser entregue ainda no primeiro trimestre deste ano, será em Casimiro de Abreu - Divulgação

Publicado 01/02/2022 21:01 | Atualizado 01/02/2022 21:13

Casimiro de Abreu - Com o objetivo de promover melhores condições de trabalho aos servidores da Guarda Civil Municipal, a Secretaria Municipal de Ordem Pública, vem realizando investimentos para aperfeiçoar suas instalações.



Desta vez, a sede da Guarda Civil Municipal, em Barra de São João, passará por uma reforma em sua toda sua estrutura, que viabilizará a ampliação dos alojamentos para comportar um maior efetivo, ampliação dos banheiros e melhorias nas instalações elétricas e sanitárias.



Uma equipe técnica esteve no local vistoriando o espaço e a previsão é que as obras sejam iniciadas em fevereiro.

A vistoria e algumas melhorias de imediato foram feitas na sede da Guarda em Barra de São João Divulgação



Além disso, dentro deste planejamento, o primeiro ato promovido pela gestão da pasta foi a implantação da nova sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil, que além dos setores da secretaria, abrigará também as sedes da Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, Departamento de Trânsito e Departamento de Transportes públicos.



O novo espaço, previsto para ser entregue ainda no primeiro trimestre deste ano, foi reapropriado pelo governo municipal no segundo semestre do ano passado.

A nova sede possuirá um espaço total de 1,000 m2, e está localizada as margens da Rodovia BR-101.



Também está prevista a mudança da sede do Departamento de Operações com Cães da Guarda Civil Municipal para um espaço mais amplo que comporte os investimentos que serão feitos para ampliação do departamento.



Estas ações estão sendo promovidas com a participação dos servidores da instituição, que apresentam as necessidades para avaliação da administração.



Reafirmamos o compromisso do governo municipal de valorizar a instituição e seus servidores e realizar os investimentos necessários para termos uma Guarda Civil Municipal cada vez mais estruturada, equipada e empoderada no atendimento a população.