Prosseguem as obras de drenagem para solucionar assoreamentos e alagamentos em pontos estratégicos no distrito de Professor SouzaDivulgação

Publicado 04/02/2022 09:00

Casimiro de Abreu - A Secretaria de Obras, Habitação e Serviços Públicos está realizando obras de drenagem para solucionar assoreamentos e alagamentos em pontos estratégicos no distrito de Professor Souza. Próximo ao Morro da Torre, o local está recebendo uma nova rede de drenagem com abertura de valas e colocação de manilhas.

“No começo deste ano, Casimiro de Abreu sofreu muito com as fortes chuvas, diversas ruas de Professor Souza ficaram alagadas e moradores ficaram presos em suas residências sem poder sair de casa. Então decidimos trabalhar nessa questão na abertura de valas com um novo manilhamento. Essas obras visam acabar com esses alagamentos, principalmente próximo as Casinhas Populares”, disse Marinaldo Júnior, secretário de Obras, que acrescentou: "Já as ruas que não possuem pavimentação e drenagem, a Prefeitura concluiu o projeto para execução da obra. O processo já foi protocolado e segue tramitando nos órgãos da Prefeitura. Assim que for licitado vamos dar início às obras. Queremos começar este serviço ainda este ano", concluiu.