Tiros vieram das mediações do "Quiosque do Jailton", por volta das 21:30h, de sábado (5)Reprodução Facebook

Publicado 07/02/2022 11:19 | Atualizado 07/02/2022 22:12

Casimiro de Abreu - A noite deste sábado (5) foi marcada por medo e correria, no Praião de Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu. Por volta das 21:30h, vários tiros vindo das mediações do “Quiosque do Jailton”, localizado na Avenida Atlântica, chamou atenção da Polícia que prontamente prendeu em flagrante o casal responsável pelos disparos.

Segundo a Polícia Militar (PM), o crime foi praticado por um homem, de 26 anos, e sem anotações criminais, acompanhado de uma jovem de 18, anos. Ele informou ter posse de arma de fogo e o número de seu registro para uma Pistola Taurus, com validade em 16/11/2031.

Ao realizar uma revista, a guarnição policial encontrou a pistola citada, calibre 40, modelo G2c, desmuniciada dentro da bolsa da mulher. Após descoberta, o rapaz então confirmou que o mesmo acabara de efetuar oito disparos em direção à praia.



Diante dos fatos, a PM conduziu o casal à 121ª Delegacia de Polícia Civil (121ªDP) de Casimiro de Abreu e, posteriormente, à 128ªDP de Rio das Ostras (Delegacia de área) para registro de ocorrência.

A dupla foi presa, em flagrante, sendo o homem por Disparo de Arma de Fogo e a mulher por Porte Ilegal de Arma de fogo, ambos sob pena de reclusão, de 2 a 4 anos e multa.