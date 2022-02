Ao lado dos suspeitos foi encontrado uma bolsa com preta contendo 367 pinos de cocaína de R$ 10; 250 pinos de cocaína de R$ 20; 38 trouxas de maconha de R$ 20 e R$ 45 em espécie - Divulgação/PM

Publicado 07/02/2022 11:01 | Atualizado 07/02/2022 11:08

Casimiro de Abreu - Dois criminosos foram presos pela Polícia Militar (PM), neste domingo (6) por volta das 16h, na comunidade do Arroz, em Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu - RJ.

De acordo com a equipe policial do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), seis homens foram vistos em atitudes suspeitas pelo patrulhamento de rotina no local.

O registro da PM informa que, ao avistarem a viatura policial, seis indivíduos correram para fugir, sendo dois capturados: um homem de 52 anos, que possui uma anotação por homicídio, uma por tráfico de drogas e a última por posse e uso; E, outro meliante, de 29 anos, que possui 4 passagens, sendo duas por homicídio, uma por tráfico de drogas e uma por posse e uso. Ambos sem nenhum mandado em aberto.

Ao lado dos suspeitos foi encontrado uma bolsa com preta contendo 367 pinos de cocaína de R$ 10; 250 pinos de cocaína de R$ 20; 38 trouxas de maconha de R$ 20 e R$ 45 em espécie.

Os indivíduos foram encaminhados à 121ª DP, onde permaneceram presos por tráfico ilícito de drogas e todos os materiais apreendidos.