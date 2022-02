Entre os principais indicadores estão: número de consultas médicas, com enfermagem e atendimentos odontológicos por cobertura na Estratégia Saúde da Família, entre outros - Divulgação

Publicado 11/02/2022 10:19

Casimiro de Abreu - Um salto de qualidade que atrai recursos, melhores serviços e consequentemente mais investimentos. É o que se pode concluir com a subida de Casimiro de Abreu da 30ª para a 17ª colocação no ranking dos municípios do estado beneficiados pelo “Programa Previne Brasil”, do Ministério da Saúde. O programa é voltado para o financiamento dos serviços de Atenção Básica nos municípios de todo o País.

“A proposta tem como princípio a estruturação de um modelo de financiamento focado em aumentar o acesso das pessoas aos serviços da Atenção Básica e o vínculo entre a população e os profissionais de saúde. À medida que as metas são alcançadas, com base nos indicadores, mais repasses de verba são destinados”, informou o coordenador de Atenção Básica, Alex Peixoto.

Entre os principais indicadores estão: número de consultas médicas, com enfermagem e atendimentos odontológicos por cobertura na Estratégia Saúde da Família; acompanhamento e tratamento dos casos de hipertensão arterial, diabetes e obesidade; proporção de bebês nascidos vivos de mães com sete ou mais consultas de pré-natal, entre outros.

O setor é responsável pela coordenação de 12 postos de Estratégia Saúde da Família (ESF) e outras cinco subunidades : Quilombo, Cachoeiro de Macaé, Visconde, Varjão e Boa Esperança.

Destacam-se as campanhas de vacinação, coleta de preventivo, curativos, retirada de pontos, pré-natal, tratamento de infecções sexualmente transmissíveis, tratamento para diabetes, saúde reprodutiva, puericultura (acompanhamento de desenvolvimento infantil), atendimento à hanseníase, tuberculose, tratamento de hipertensão sistêmica, entre outros.