Moradores do bairro São João também podem solicitar as ligações na loja de atendimento da Águas do Rio, na Rua Major Samuel Barreira, 87, Centro de Barra de São João - Divulgação

Publicado 12/02/2022 07:00

Casimiro de Abreu - Com o objetivo de aumentar o número de adesão dos moradores do bairro São João, na solicitação gratuita de ligação de água, a empresa Águas do Rio está com uma equipe de funcionários atendendo a população do bairro das 14h às 20h. O serviço iniciou no dia no dia 10, e continuará nos dias 17 e 24 de fevereiro. O atendimento ao público acontece na Avenida Paraíba, quadra 39, lote 36 (esquina com a Rua Rio de Janeiro).

A concessionária Águas do Rio, por meio do Programa Afluentes, está oferecendo, gratuitamente neste mês de fevereiro, a solicitação para ligação de água. Após este período, o valor referente ao serviço de ligação será cobrado de forma integral, conforme tabela tarifária em vigor, previsto no contrato de concessão.

Os moradores do bairro São João também podem solicitar as ligações na loja de atendimento da Águas do Rio, na Rua Major Samuel Barreira, 87, Centro de Barra de São João.