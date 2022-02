Um dos benefícios da Cama Elétrica, é o conforto que proporciona ao paciente acamado e com mobilidade reduzida - Divulgação

Um dos benefícios da Cama Elétrica, é o conforto que proporciona ao paciente acamado e com mobilidade reduzidaDivulgação

Publicado 12/02/2022 09:00

Casimiro de Abreu - Investimento em tecnologia e modernidade tem sido a marca do Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes. Depois do Tomógrafo, do Arco em C e do Raio X digital, a unidade hospitalar passa a contar com equipamentos de ponta para sua Unidade de Pacientes Graves (UPG).

Foram adquiridas seis camas elétricas motorizadas, um eletrocardiógrafo - responsável pelo eletrocardiograma - , um monitor multiparâmetro (PNI) - que faz leitura de pressão arterial não invasiva - e 16 suportes de soro. Os equipamentos, que chegaram nesta quarta-feira (9), foram adquiridos por meio do Programa de Apoio aos Hospitais do Interior (PAHI).

Um dos benefícios da Cama Elétrica, é o conforto que proporciona ao paciente acamado e com mobilidade reduzida. Ela permite autonomia ao paciente e espaço maior de tempo para as atividades da equipe de enfermagem que são intercaladas entre os leitos. Ao mesmo tempo que ajuda na evolução do tratamento de uma pessoa internada, a cama com mais recursos tecnológicos facilita o trabalho da equipe.

Além disso, esse tipo de cama contribui para uma melhor circulação sanguínea nos membros inferiores, diminui dores musculares e edemas, evita aspiração de líquido e secreções, entre outros. Vale lembrar que as grades protetoras das camas são reforçadas para evitar quedas.

“A cama proporciona mais conforto ao paciente grave, que fica mais bem posicionado, evitando, assim, lesões”, explicou Luana da Silva Souza, coordenadora de enfermagem.