Equipes da Polícia Rodoviária Federal atuam com cães farejadores na Rodoviária e no Pórtico de entrada de Casimiro de Abreu/RJDivulgação

Publicado 28/02/2022 18:13 | Atualizado 28/02/2022 18:26

Casimiro de Abreu - O município de Casimiro de Abreu /RJ vem realizando uma série de ações integradas entre a Secretaria de Ordem Pública, Defesa Civil, a 4° Companhia da Polícia Militar e o Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual a fim de prevenir a prática de delitos e coibir a entrada de entorpecentes e armas no município durante este Carnaval.



Com início na última quinta-feira, 24, a ação ocorreu na Rodovia BR 101, com as equipes da Polícia Rodoviária Federal, na Rodoviária e no Pórtico de entrada de Casimiro de Abreu. A fiscalização também ocorreu em vários pontos da cidade e do distrito Barra de São João.



O policiamento também foi reforçado e seguirá durante todo o período de Carnaval, em Casimiro de Abreu/RJ Divulgação

Outras ações estão previstas para acontecer durante todo feriado de Carnaval.



Outras ações estão previstas para acontecer durante todo feriado de Carnaval.



A Secretaria de Ordem Pública informa aos moradores e visitantes que o policiamento também está reforçado, primando pela segurança da população.

Ocorrências podem ser comunicadas pelos telefones: 153, 2778-4937 e 2774-6113.