A Reciclanip fica responsável por toda gestão da logística de retirada dos pneus inservíveis do Ponto de Coleta e pela destinação ambientalmente adequada - Divulgação

Publicado 23/02/2022 07:00

Casimiro de Abreu - Uma ação conjunta entre a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Obras, Habitação e Serviços Públicos possibilitou a correta destinação de 20 toneladas de resíduos inservíveis, cerca de 2.500 pneus foram encaminhados para a reciclagem neste ano.

Casimiro de Abreu é um dos pontos de coleta da empresa Reciclanip, entidade gestora e referência no sistema de Logística Reversa de pneus inservíveis no país. Os pneus são encaminhados para a Unidade de Transbordo no Ribeirão, onde são armazenados até serem transportados para a reciclagem.

Os pneus inservíveis quando são descartados de forma irregular no meio ambiente se tornam um grande problema. Por isso, realizar o descarte correto dos pneus evita danos ao meio ambiente e à saúde pública. A forma ambientalmente correta para descarte de pneus é enviá-los para um ponto de coleta, ou Ecopontos.

“Por meio de convênio com a Prefeitura, a Reciclanip fica responsável por toda gestão da logística de retirada dos pneus inservíveis do Ponto de Coleta e pela destinação ambientalmente adequada em empresas licenciadas pelos órgãos ambientais competentes e homologados pelo Ibama”, explicou o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Alex Maurino.