As finais da 1º Copa Casimiro de Handebol acontecem no domingo (13) - Divulgação

As finais da 1º Copa Casimiro de Handebol acontecem no domingo (13)Divulgação

Publicado 08/03/2022 17:06 | Atualizado 08/03/2022 17:17

Casimiro de Abreu - Vem aí a 1ª Copa Casimiro de Handebol. O evento acontece no próximo sábado (12) e domingo (13), no Ginásio Poliesportivo Albertino Francisco, em Barra de São João, com a presença de 12 equipes, nas categorias masculino e feminino. Os jogos terão início a partir das 8 horas. A entrada é franca.

Ao todo o torneio vai reunir cerca de 200 atletas de várias do Estado do Rio de Janeiro sendo as delegações compostas por 16 atletas. Casimiro de Abreu será representado com uma equipe masculino e feminino. De acordo com o regulamento serão 12 jogos na fase classificatória e quatro jogos nas finais, totalizando 16 partidas.

As finais da 1º Copa Casimiro de Handebol acontecem no domingo (13).