PM encontra revólver de calibre 38 Rossi, com numeração raspada, cinco munições intactas e uma deflagrada, escondido na Prainha em Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu/RJ - Divulgação/PM

Publicado 28/02/2022 19:03 | Atualizado 28/02/2022 19:22

Casimiro de Abreu - A equipe do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), de Casimiro de Abreu, apreendeu na tarde desta segunda-feira (28) uma arma de fogo, na Prainha, no distrito Barra de São João.

A Polícia Militar (PM) informou que, após receber denúncias anônimas que, dois elementos, um loiro de olhos claros e outro negro, estariam nas pedras atrás do cemitério com uma arma de fogo, realizou buscas e abordagens; encontrando - um dos homens denunciados - escondido na fenda da rocha. Marcelo Júnior, de 18 anos, estava próximo do local onde também foi encontrado o revólver de calibre 38 Rossi, com numeração raspada, cinco munições intactas e uma deflagrada.

De acordo com o Boletim de Ocorrência da PM, o jovem contou que estava fazendo uso de entorpecentes com o outro elemento, vulgo "Filé", integrante da facção TCP da comunidade do Arroz. E, que o revólver era do seu amigo “Filé”, que abandonou a arma para fugir.

Marcelo foi encaminhado à 121ª Delegacia de Casimiro de Abreu para registro dos fatos e apreciação da autoridade policial. O revólver foi apreendido.