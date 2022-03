A modalidade faz sucesso nas academias e além de tirar as crianças das ruas, traz disciplina e bem estar. As aulas são ministradas pelo professor Jonatan Top - Divulgação/José Eduardo Vieira

A modalidade faz sucesso nas academias e além de tirar as crianças das ruas, traz disciplina e bem estar. As aulas são ministradas pelo professor Jonatan TopDivulgação/José Eduardo Vieira

Publicado 14/03/2022 14:02

Casimiro de Abreu - Além das diversas atividades recreativas oferecidas pela Prefeitura de Casimiro de Abreu, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, o Muay Thai ganha espaço na grade esportiva. As aulas são realizadas toda terça e quinta-feira, das 8h às 9h e de 9h às 10h, nas dependências do Ginásio Poliesportivo Albertino Francisco, em Barra de São João, para adultos e crianças a partir dos 7 anos de idade.

No período noturno as aulas ocorrem nas terças-feiras, de 18h às 19h, e nas quartas-feiras, de 19h30 às 20h30.

A modalidade faz sucesso nas academias e além de tirar as crianças das ruas, traz disciplina e bem estar. As aulas são ministradas pelo professor Jonatan Top.

As matrículas podem ser feitas em qualquer época do ano, desde que haja vaga disponível. Os interessados devem fazer a inscrição no Centro Administrativo Célio Sarzedas, na sala da Secretaria de Esporte e Lazer, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, munidos dos seguintes documentos: atestado médico (com 30 dias de validade), identidade, CPF, comprovante de residência e duas fotos 3×4. Em caso de menor de idade é obrigado à apresentação da declaração escolar.