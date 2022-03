Objetivo da Operação Feriado Seguro foi prevenir prática de delitos e coibir a entrada de entorpecentes e armas no município - Divulgação

Publicado 08/03/2022 18:49 | Atualizado 08/03/2022 18:52

Casimiro de Abreu - Tendo em vista o feriado do Carnaval, a Secretaria de Ordem Pública e Defesa Civil realizou a operação Feriado Seguro, com objetivo de prevenir a prática de delitos e coibir a entrada de entorpecentes e armas no município. A operação iniciou no dia 25 de fevereiro e se estendeu até o último domingo, dia 6 de março.

As ações foram realizadas de forma integrada com a Polícia Rodoviária Federal, Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, policiais militares do Proeis e 4° Companhia de Casimiro. O efetivo de policiais militares, guardas municipais e viaturas foi reforçado para atender a demanda do feriado. No total, foram 26 policiais militares, 40 agentes da Guarda Civil Municipal e 17 viaturas empenhadas na operação todos os dias. “O balanço do feriado foi muito produtivo e satisfatório. Com muito trabalho e dedicação dos nossos agentes, em parceria com os policiais militares do Proeis e da 4ª CIA de Casimiro de Abreu, conseguimos manter a ordem e a segurança dos moradores e turistas. E não acabou, até o dia 6 de março as ações continuam”, ressaltou o secretário de Ordem Pública, Wellington Lima.

Até o momento foram 16 ônibus, 20 veículos de passeio e 25 motocicletas abordadas e fiscalizadas. As principais ocorrências foram a apreensão de drogas em pequenas quantidades, com auxílio dos cães farejadores e de uma arma de fogo, seguida da prisão de um indivíduo, em Barra de São João. Ações para coibir caixas de som e som automotivo foram também realizadas todos os dias.

A operação Feriado Seguro também aconteceu nas praias em Barra de São João. Os guarda-vidas realizaram 14 salvamentos e 254 advertências aos banhistas durante o feriado.