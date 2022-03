Até o momento, as aulas continuarão de forma remota, sendo ministradas por meio de aplicativos de chamada de vídeo até a conclusão das obras da escola - Divulgação/José Eduardo Vieira

Publicado 15/03/2022 09:00

Casimiro de Abreu - A Prefeitura de Casimiro de Abreu, por meio da Fundação Cultural, segue com as obras a todo o vapor da Escola de Música Maestro Álvaro de Souza, em Barra de São João, com o objetivo de retornar às aulas presenciais.

Até o momento, as aulas continuarão de forma remota, sendo ministradas por meio de aplicativos de chamada de vídeo até a conclusão das obras da escola.

No novo projeto estão previstas sala de professores, sala da direção, estúdio, secretaria escolar e mais uma sala de aula. De acordo com o diretor da escola, Fred Cnop, o novo espaço irá oferecer mais comodidade aos alunos e funcionários.

"A reforma vai proporcionar uma estrutura escolar ao que antes era uma casa adaptada. Os professores terão a possibilidade de realizarem seus planejamentos de aula em local adequado distante das aulas de práticas de conjunto que serão realizadas no estúdio. Todas estas melhorias irão contribuir para que o processo de ensino e aprendizagem musical ocorram com maior qualidade e os alunos se sentirão mais motivados a continuarem seus cursos", disse.

A previsão é que a obra seja concluída no fim deste primeiro semestre do ano.

“É uma satisfação muito grande, como presidente da Fundação Cultural, poder realizar esta obra e saber que vamos entregar um equipamento moderno para os munícipes e a classe de professores”, disse Luciana Garcia.