Técnicos da Secretaria de Agricultura e Pesca realizam a coleta de amostras de solo nas pequenas propriedades rurais do município - Divulgação/Érika Enne

Publicado 15/03/2022 08:00

Casimiro de Abreu - Você já parou para pensar sobre a importância da análise do solo para a agricultura? Ela é fundamental para que o agricultor possa diagnosticar as condições do solo tanto químicas como físicas, como os teores nutricionais e acidez, permitindo avaliar a necessidade de calagem, quanto e qual tipo de calcário deve ser utilizado e quais nutrientes devem ser fornecidos por meio de adubação.

Ou seja, a garantia de uma alta produtividade aliada a preservação do meio ambiente passa por um solo fértil e conservado, e a análise do solo é fundamental para propiciar as melhores condições para as culturas desejadas.

Em Casimiro de Abreu, técnicos da Secretaria de Agricultura e Pesca realizam a coleta de amostras de solo nas pequenas propriedades rurais do município. O material é encaminhado para análise no laboratório. Com o resultado em mãos, é hora de voltar para o campo para orientar o produtor.

De acordo com o técnico agrícola Ciro Marques, a principal ferramenta utilizada para avaliar a fertilidade do solo é a análise química. O dimensionamento é em cima de todo nutriente que a planta necessita em grande quantidade (macronutrientes) e também os que são necessários em doses menores (micronutrientes). A partir do resultado do laudo é feita a orientação técnica, possibilitando maior produtividade e ao mesmo tempo lucratividade ao agricultor.

Para os produtores, a análise é fundamental para diagnosticar as condições de fertilidade e obter orientações corretas sobre os tipos de nutrientes e a quantidade exata que o solo da sua propriedade precisa. “Dessa forma, o produtor pode evitar despesas desnecessárias com fertilizantes e o desperdício dos adubos. Além disso, evita que o produtor plante em um solo pobre”, ressaltou Ciro.