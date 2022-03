Crianças de 5 a 11 anos devem ser vacinadas - Divulgação

Crianças de 5 a 11 anos devem ser vacinadasDivulgação

Publicado 15/03/2022 06:00

Casimiro de Abreu - As Unidades Básicas de Saúde do município de Casimiro de Abreu estão aplicando as doses da vacina contra a covid-19 em crianças de 5 a 11 anos.



As crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis, que por sua vez terão que apresentar documentos que comprovem a filiação, como: Certidão de Nascimento Cartão de Vacinação.