Publicado 21/03/2022 16:42 | Atualizado 21/03/2022 16:43

Casimiro de Abreu - Atletas da Escola de Artes Marciais de Taekwondo de Casimiro de Abreu fizeram bonito no evento realizado em Cabo Frio no último sábado (19). No tatame, os alunos conquistaram sete medalhas de ouro.

Os medalhistas de ouro foram: Gabriel Vitor (12 anos); Paulo Henrique (12 anos); Renan Coelho (11 anos); Enzo Gabriel (9 anos); Cosme Manoel (8 anos); Caleb Balderrama (11 anos) e Ryan Miguel (6 anos), que ainda conquistou o 1º lugar em luta destaque.

"Avalio o desempenho dos alunos como muito bom. Apesar da pouca idade, eles se destacaram cada um nas suas respectivas lutas. Isso motiva a todos os outros alunos a continuar se aperfeiçoando nos treinamentos para poder ter um desempenho nas competições. Nossa expectativa é poder participar em abril da Copa de Taekwondo no Frade, em Macaé. Esperamos repetir o nosso bom desempenho", disse o professor Mestre Antônio Carlos (Neneco).

As aulas de Taekwondo acontecem na Escola de Artes Marciais, situada na Rua Haroldo Gaspar, nº 377, bairro Santa Ely. As aulas são ministradas toda segunda, quarta e sexta-feira, das 18h às 19h20, das 19h20 às 20h30 e das 20h30 às 23h.

Os interessados podem se inscrever na sede da Secretaria de Esporte e Lazer, que fica situada na Rua Padre Anchieta, nº 369, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Os interessados devem levar os seguintes documentos: atestado médico, 2 fotos 3×4, xerox da identidade, CPF, comprovante de residência, declaração escolar e RG (responsável). Mais informações pelo telefone (22) 2778-2185.