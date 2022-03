O prefeito Ramon Gidalte destacou pontos importantes dessa oportunidade, principalmente o reforço na renda das famílias que vai aquecer e movimentar a economia do município - Divulgação/Vinícius Moura

Publicado 19/03/2022 12:27 | Atualizado 19/03/2022 12:33

Casimiro de Abreu - 'Oportunidade' foi a palavra da noite na abertura oficial dos projetos Bolsa Estágio e Bolsa Auxílio em Casimiro de Abreu, nesta quinta-feira, dia 17. O prefeito Ramon Gidalte, o vice-prefeito Lelei da Marmoraria, o secretário de Trabalho e Renda, Alberto Massad e demais convidados receberam os jovens e adolescentes que farão parte dos projetos em 2022.

Serão 450 jovens e adolescentes em todo o município. Desses, 300 são do Bolsa Auxílio, que receberão bolsa de 33% do salário mínimo, cerca de R$ 400; e 150 jovens no Bolsa Estágio, com bolsa mensal de 50% do salário mínimo, o que dá aproximadamente R$ 600. A partir da próxima semana os estagiários serão encaminhados às Secretarias Municipais e demais órgão ligados ao governo.

O encontro foi de muita emoção. Além de todos os discursos, dois deles, proferidos por jovens, falaram diretamente aos futuros estagiários. O pastor auxiliar da Primeira Igreja Batista, Rafael Alves, um jovem de 35 anos, contou sua experiência de vida e ressaltou a oportunidade que agora se abre para centenas de jovens inscritos em ambos os projetos.

Exemplo de sucesso, Wendel Sevilha, 28 anos, lembrou o tempo em que estagiou nos dois projetos e das dificuldades enfrentadas como universitário. Para ele, o estágio abre portas importantes na vida dos estudantes. Devido ao seu desempenho e esforço nos projetos, ele foi aproveitado pelo Governo municipal e hoje atua como publicitário na Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura.

“O município, assim como todo o país, tem um grande número de desempregados e jovens sem oportunidades. Com estes projetos serão injetados R$ 2 milhões de reais no ano na economia do município. Vocês estão tendo a tão sonhada oportunidade, agora é aproveitar! Agradeço a Deus a oportunidade de oferecer novamente esses projetos para nossa população”, destacou o prefeito Ramon Gidalte.

Preocupado com a ociosidade e o futuro dos jovens, o prefeito lembrou também dos projetos esportivos e dos cursos técnicos e profissionalizantes que são oferecidos, gratuitamente, em todos os distritos.