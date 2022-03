A competição contempla dois jogos: Free Fire e Fifa 22. As inscrições terão início a partir do dia 17 e terminam no dia 29 deste mês - Divulgação

A competição contempla dois jogos: Free Fire e Fifa 22. As inscrições terão início a partir do dia 17 e terminam no dia 29 deste mêsDivulgação

Casimiro de Abreu - A Prefeitura de Casimiro de Abreu, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, com apoio da Federação Fluminense de Desportos Eletrônicos (FFDE), realiza o 1° Campeonato de Esportes Eletrônicos, competição inédita, voltada ao crescente setor de e-Sports. Haverá premiação de R$ 2 mil durante o evento.

A competição contempla dois jogos: Free Fire e Fifa 22. As inscrições terão início a partir do dia 17 e terminam no dia 29 deste mês. O torneio terá a primeira fase realizada de forma remota e as finais serão realizadas de forma presencial.

A final presencial acontece no dia 03 de abril, no Cine Teatro, em Casimiro de Abreu, às 10h. No dia 17 de abril, em Barra de São João, a final presencial acontece no Ginásio Poliesportivo Albertino Francisco, às 10h.

No jogo Free Fire o campeonato será formado por torneios levando em consideração a quantidade de equipes inscritas. Cada time deve ser composto por quatro jogadores e mais um reserva, totalizando cinco por time. Já no Fifa 22 a inscrição é individual.

“Muito mais que um campeonato, os jogos terão também o lado social, pois muitos jovens de Casimiro de Abreu e região praticam jogos eletrônicos, mas não se conhecem. Este evento promove esta aproximação e estimula a competição saudável entre os participantes”, comentou Cosme Batista, secretário de Esporte e Lazer.

"Trata-se de um evento inédito na região com essa magnitude de estrutura que iremos oferecer para os jogos presenciais. Nossa intenção é mostrar para os jovens que eles podem se profissionalizar com isso. Hoje o mercado de jogos eletrônicos pelo mundo movimenta milhões”, comentou Sandro Magorno, presidente da Federação Fluminense de Desportos Eletrônicos.

Os interessados podem se inscrever de forma gratuita no torneio, a partir do dia 17, pelo Instagram: @ffde.esports ou telefone (22) 92000-3787 (Sandro Magorno).