Desejamos um município com segurança para nós moradores e turistas", disse Ramon GidalteDivulgação/José Eduardo Vieira

Publicado 21/03/2022 16:10 | Atualizado 21/03/2022 16:11

Casimiro de Abreu - Reforço na segurança pública do município. Este foi assunto em pauta que o prefeito Ramon Gidalte teve em conversa com o novo comandante do 32º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Vinicius Carvalho da Silva, na tarde de quinta-feira (17), no gabinete da Prefeitura. O secretário de Ordem Pública e Defesa Civil, Wellington Lima, também participou do encontro.

Vinícius Carvalho assumiu o comando do 32° BPM recentemente. O tenente-coronel Fábio Correia, que ficou à frente da instituição por 1 ano e 5 meses, assumirá o 2º BPM (Botafogo).

“Desejo sucesso nesta nova jornada ao tenente-coronel Vinícius Carvalho. A Prefeitura de Casimiro de Abreu é uma parceira da Polícia Militar. Aumentamos o número do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) no município e adquirimos um trailer da PM para ser base de apoio em ronda móvel nos bairros. Confiamos muito no trabalho da Polícia Militar. Desejamos um município com segurança para nós moradores e turistas”, disse Ramon Gidalte.

Com experiência de 27 anos atuando na Polícia Militar, Vinicius Carvalho é formado no Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), onde já foi subcomandante. Também já exerceu a Chefia do Centro de Instrução Especializada da PM e já esteve à frente do 41º BPM (Irajá) e do 9º BPM (Rocha Miranda). Antes de chegar no quartel de Macaé, Vinicíus Carvalho comandava o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), na capital.

“Pela primeira vez na minha carreira assumo o comando de um batalhão no interior do Estado. Tenho a responsabilidade de reduzir a criminalidade e melhorar os índices de segurança nos municípios de Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Quissamã, Carapebus e Conceição de Macaé, área de abrangência do 32° BPM. Nossa corporação tem a missão de servir e proteger a população”, disse Vinicíus Carvalho.