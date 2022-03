Para o Canil foram entregues guias, manguins, jambier, casacos, entre outros materiais utilizados no treinamento dos cães. O nose, produto com odor similar ao dos entorpecentes, também está entre os produtos adquiridos - Divulgação

Casimiro de Abreu - Para melhorar o serviço oferecido à população do município, a Secretaria de Ordem Pública e Defesa Civil adquiriu novos uniformes para os guardas municipais que, a partir de agora, são azul marinho, seguindo uma determinação para padronização dos uniformes das Guardas Municipais do Brasil. Além dos uniformes, foram adquiridos material de sinalização de trânsito, para o departamento de Operação com Cães e a guarda municipal passa a contar também com um sistema de rádio de comunicação digital.

Todos os departamentos da Secretaria também terão novos uniformes que, além de duas mudas de roupa, é composto também por cinto, coturno e porta algema. Foram mais de 400 mil reais investidos em melhorias nos departamentos da Secretaria.

Para o Canil foram entregues guias, manguins, jambier, casacos, entre outros materiais utilizados no treinamento dos cães. O nose, produto com odor similar ao dos entorpecentes, também está entre os produtos adquiridos.

O sistema de rádio de comunicação digital foi outro avanço importante para a Secretaria. São 30 rádios portáteis, 10 rádios veiculares, 4 bases fixas de comunicação e uma repetidora digital.

“A guarda municipal estava há mais de 6 anos sem contar com rádios de comunicação, os poucos que tínhamos já não funcionam. Agora, com esse sistema digital vai melhorar muito nosso serviço. Poderemos nos comunicar com os agentes nos outros distritos, principalmente em Barra de São João, e também interligar nosso sistema ao da Polícia Militar”, destacou o secretário de Ordem Pública e Defesa Civil, Wellington Lima.