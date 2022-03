O secretário solicitou a doação de material de fresa asfáltica para utilizar nas ruas do município - Divulgação

O secretário solicitou a doação de material de fresa asfáltica para utilizar nas ruas do municípioDivulgação

Publicado 24/03/2022 13:04

Casimiro de Abreu - Estreitar novas parcerias em benefício da população. Foi com este propósito que o secretário de Obras, Habitação e Serviços de Casimiro de Abreu, Rafael Jardim, se reuniu na tarde de terça-feira (22), com representantes da Arteris Fluminense, concessionária responsável pela administração da rodovia BR-101. No encontro estiveram presentes Alisson Freire, diretor de operações; Giovane Zito, gerente técnico e Landro Cruz, gerente de implantação e conserva.

O secretário solicitou a doação de material de fresa asfáltica para utilizar nas ruas do município.

“Essa fresa asfáltica consiste no reaproveitamento de resíduos de asfalto da rodovia e tem como intuito melhorar as condições de tráfego de veículos, sem contar que é uma técnica economicamente viável e ecologicamente correta. Esse material doado pela concessionária vai trazer muitos benefícios a nossa população em locais onde as ruas não possuem pavimentação. Trata-se de um serviço paliativo, mas de grande valia”, disse Rafael Jardim.

De acordo com Alisson Freire recentemente a concessionária alterou o aditivo de contrato para a doação deste material para o município. “Num curto prazo de tempo poderemos estar firmando novamente esta parceria com o município de Casimiro de Abreu. Estamos à disposição para ser um parceiro da cidade”, mencionou o diretor de operações da Arteris Fluminense.

Durante a reunião o secretário de Obras ficou ciente do projeto de duplicação da BR-101 do perímetro urbano de Casimiro de Abreu. “No momento este projeto executivo está aprovado junto a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), mas existe um entrave judicial para desapropriação de alguns imóveis às margens da rodovia”, comentou Giovane Zito.