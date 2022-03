Ao ser abordado pela equipe policial, o criminoso tentou dispensar uma carga com 26 pinos de cocaína e um celular - Divulgação

Publicado 21/03/2022 17:05 | Atualizado 21/03/2022 17:06

Casimiro de Abreu - A Polícia Militar (PM) prendeu na tarde deste domingo (20), na Estrada Velha de Dourado, no bairro Palmital, em Casimiro de Abreu, um homem de 18 anos, cuja identidade não foi relevada, por tráfico de drogas.

De acordo com a PM, ao perceber a aproximação da viatura, o o suspeito, também conhecido como 'Magrin', demonstrou nervosismo. Ao ser abordado, ele tentou dispensar uma carga com 26 pinos de cocaína e um celular, que foram recuperados pela equipe policial.



Ainda de acordo com a Polícia, o meliante confessou que estava vendendo drogas para pagar sua dívida com 'a boca'.

O homem foi encaminhado à 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras (128ª DP), Central de Flagrantes do dia, autuado e preso. As drogas foram apreendidas. Não houve feridos.