Policiais tiveram a atenção voltada para o criminoso que, ao ser abordado, estava com 21 pinos de cocaína. Ele seguia para um terreno baldio, onde foi localizada uma sacola com mais 103 pinos da drogaDivulgação/PM

Publicado 24/03/2022 11:54

Casimiro de Abreu - A Polícia Militar (PM) prendeu um homem, de 31 anos, cuja identidade não foi revelada, com uma carga de drogas na noite desta terça-feira (22), na Estrada Velha de Rio Dourado, no Palmital, em Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea.

De acordo com a PM, durante um patrulhamento, agentes tiveram a atenção voltada para o criminoso que, ao ser abordado, estava com 21 pinos de cocaína. Ele seguia para um terreno baldio, onde foi localizada uma sacola com mais 103 pinos da droga.

O acusado foi encaminhado para a 121ª Delegacia de Polícia (121ª DP), autuado e preso. O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil.