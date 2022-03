"O nosso principal objetivo é promover uma aproximação das forças de segurança com a população", comentou Wellington Lima, secretário de Ordem Pública e Defesa Civil - Divulgação

Publicado 28/03/2022 16:38 | Atualizado 28/03/2022 16:40

Casimiro de Abreu - A Secretaria de Ordem Pública e Defesa Civil de Casimiro de Abreu segue dando continuidade à Operação Bairro Seguro em várias localidades do município. O intuito é aproximar as forças de segurança da população, criando uma relação de confiança e assim, diminuir os índices de criminalidade na cidade.

Durante todo mês de março a operação vem sendo realizada com a presença da Guarda Civil Municipal, em conjunto com o Departamento de Operações com Cães (DOC), os Policiais Militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) e a 4ª Companhia de PM de Casimiro de Abreu.

Durante as ações são realizadas abordagens a veículos, motocicletas e indivíduos em atitudes suspeitas, com objetivo de prevenir os furtos e roubos a residências, comércios e transeuntes.

“O nosso principal objetivo é promover uma aproximação das forças de segurança com a população. Aumentar a sensação de segurança de quem frequenta estas localidades. E ainda inibir a circulação de criminosos. Estamos percorrendo vários bairros do município, inclusive nos distritos. Esta ação vai continuar de forma rotineira para preservar a ordem e segurança pública”, comentou Wellington Lima, secretário de Ordem Pública e Defesa Civil.