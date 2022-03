Fica também desobrigado o uso de máscaras faciais nas escolas municipais, estaduais e privadas, além de igrejas e templos religiosos - Divulgação/Zanone Fraissat Folhapress

Fica também desobrigado o uso de máscaras faciais nas escolas municipais, estaduais e privadas, além de igrejas e templos religiososDivulgação/Zanone Fraissat Folhapress

Publicado 28/03/2022 17:32

Casimiro de Abreu - A Prefeitura de Casimiro de Abreu flexibilizou o uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 para acesso e a permanência de indivíduos nas dependências nos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, bem como nos órgãos públicos municipais e nos demais locais, ambientes abertos ou fechados. A medida foi publicada em um decreto que entrou em vigor na última terça-feira (23).

Assim, fica também desobrigado o uso de máscaras faciais nas escolas municipais, estaduais e privadas, além de igrejas e templos religiosos.

A obrigatoriedade do uso de máscaras, no entanto, fica mantida nos seguintes casos: para pessoas que se encontrem infectados ou com suspeita de estarem contaminadas com o coronavírus durante o período de transmissão; nas unidades básicas de saúde; nas unidades hospitalares; nos centros de assistência à saúde particulares, clínicas de fisioterapia, estética, atendimentos médicos, laboratórios de análise clínicas e estabelecimentos correlatos.

As disposições previstas no decreto poderão ser alteradas a partir da análise do quadro epidemiológico, na forma prevista no Plano de Flexibilização.

De acordo com o último vacinômetro de Casimiro de Abreu, atualizado no dia 21 de abril, 85% da população já tomou a primeira dose da vacina; 78% da população vacinável com a segunda dose e 41% da população vacinável com a dose de reforço. O município encontra-se na bandeira verde (risco baixo). O Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes não possui nenhum paciente internado com caso de Covid-19, assim como nenhum paciente hospitalizado fora do município.